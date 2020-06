Banco de fomento mineiro quer desembolsar R$ 360 milhões para PMEs

Depois de bater recorde de desembolso mensal em maio para micro e pequenas empresas (MPE), com um total de R$ 60,1 milhões, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) espera alcançar empréstimos de cerca de R$ 360 milhões para esse público em 2020, o dobro do feito ano passado. O presidente do banco de fomento, Sergio Gusmão, afirma que os bancos de desenvolvimento precisam, neste momento, atuar na corrente anticíclica da crise.

