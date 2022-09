Banco digital Will Bank vai entrar em crédito pessoal ainda este ano

Mesmo em tempos mais difíceis, com juros em alta e inflação, o banco digital Will Bank está emitindo uma média de 150 mil cartões de crédito por mês, mais de 2,5 vezes do que no ano passado. Esse crescimento e o aumento controlado da inadimplência – que tem feito a fintech negar muito crédito – devem fazer a receita chegar a R$ 1,3 bilhão em 2022, com avanço de 53% em relação a 2021.

Enquanto vê com cautela uma possível virada no ciclo de crédito, marcado de maneira geral pelo aumento de calotes, o Will se prepara para entrar no crédito pessoal ainda este ano, bem como para acelerar sua loja digital (marketplace). Para 2023, deve lançar produtos de investimento. A ideia é depender menos dos cartões, sem deixar de lado o principal: a concessão de crédito.

De olho em novos clientes, banco patrocinou festa de São João

Um terço dos clientes do fintech nunca teve conta em banco antes. Para atrair novas pessoas, o Will tem feito pesquisas e ido atrás desse público no interior do Brasil. Patrocinou, por exemplo, a festa de São João de Campina Grande (PB), a maior do mundo, de olho nos vendedores autônomos.

Como medida de cautela, costuma dar limite bem baixo, de R$ 100, para pessoas que não têm muitas informações financeiras e comprovantes de renda, segundo o CEO, Felipe Felix. À medida que o cliente se mostra bom pagador, os valores crescem.

Fintech tem 3,3 milhões de clientes

O Will chegou a 3,3 milhões de clientes. Há poucos dias, recebeu a licença do Banco Central para atuar também como empresa de pagamentos. Em sua última rodada de captação, no meio do ano passado, o Will levantou R$ 250 milhões, atraindo investidores como a XP e a Atmos.

De acordo com Felix, em uma eventual nova rodada seria levantado um valor maior. O banco sondou nos últimos meses o mercado para captar mais recursos, por exemplo, via letra financeira. Mas achou os custos muito altos. Em tempos de capital mais caro, tem conseguido se financiar com a emissão de CDBs, vendidos nas plataformas de casas como a XP.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 31/08/2022, às 16h48.

