Banco do Brasil bate recorde com mais de R$ 8 bi em consórcios

O Banco do Brasil vendeu mais de R$ 8 bilhões em consórcios no acumulado do ano até setembro. A cifra é recorde na instituição e corresponde a 81% de todo o montante negociado pela modalidade em 2017, com crescimento de 24,4% sobre o mesmo período do exercício passado.

O impulso no consórcio do BB veio, dentre outros motivos, pela venda em canais alternativos, foco na caça de clientes em busca de planejamento financeiro e novos públicos, por exemplo.

