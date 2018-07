Banco do Brasil indica novo diretor de governo

Após algumas semanas de espera, o Banco do Brasil indicou anteontem, dia 23, o novo diretor de governo da instituição. O posto será ocupado por Ênio Mathias Ferreira, que está há 32 anos no banco. Ele assume a vaga aberta com a nomeação de João Pinto Rabelo Jr para vice-presidente, na esteira dos anúncios que o BB fez no início do mês.

Mexe, remexe. O BB também aprovou um rearranjo de áreas. Com isso, a diretoria de gestão de pessoas deixa a vice-presidência de distribuição de varejo e passa a integrar a vice-presidência de gestão de pessoas, operações e suprimentos, comandada por Rabelo Jr. Procurado, o BB não comentou.