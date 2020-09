Banco do Brasil quer estar entre os três maiores no mercado de capitais

Prestes a receber um novo presidente, o Banco do Brasil começa a trilhar a estratégia que desenhou para tentar subir alguns degraus nos principais rankings do mercado de capitais. A meta para os próximos quatro anos é estar entre os três maiores bancos que estruturam operações de captações de recursos para empresas, por meio de oferta de ações e instrumentos de dívida nos mercados locais e externo, bem como em financiamento de projetos e fusões e aquisições. A estratégia vem casada com a estreia da joint venture com o UBS, prevista para os próximos dias. A novidade deve trazer impulso à área do banco público, que passou apagada nos últimos anos.

Quem é quem. À frente do movimento está Francisco Lassalvia, que assumiu a diretoria de mercado de capitais do BB há quatro meses. Ele comandará a equipe, que será mantida sob o guarda-chuva do BB. O plano é atender as demandas por recursos a partir das mais de 12 mil empresas que estão na carteira do banco e, a partir do casamento com o UBS, estruturar e distribuir as operações aos investidores.

Tem mais. Outra meta do BB é reforçar a distribuição de produtos também entre poupadores de menor renda, para tentar evitar que escapem para as plataformas de investimentos. No BB, os clientes de varejo têm potencial de investimento abaixo de R$ 150 mil. A partir daí, eles são distribuídos entre alta renda e private.

Explicação. “O varejo ganhou relevância como investidor e por isso vamos treinar todos os gestores de relacionamento do banco para mostrar aos clientes como funciona o mercado de capitais”, diz Lassalvia. Para ele, o banco de varejo tem o dever fiduciário de bom relacionamento e de “democratizar o mercado de capitais”. O BB possui 10 mil gerentes e capilaridade, uma carta na manga valiosa na hora de alcançar os investidores.

