Banco do Brasil também pode ter nomes do setor privado em Conselho

O Banco do Brasil, assim como a Caixa Econômica Federal, também pode ter representantes da iniciativa privada em seu Conselho de Administração. A indicação do presidente do colegiado está a cargo do Ministério da Economia. Há quatro candidatos no páreo, incluindo pessoas do mercado e também do funcionalismo público. A pasta tem o direito de indicar o presidente, o vice-presidente e os dois representantes da União.

Menos Brasília. O estatuto do BB não restringe indicação de executivos de mercado. Não se sabe, porém, se o indicado nessa “cota privada” no colegiado do BB irá para a presidência do Conselho de Administração, como na Caixa, ou se ocupará as demais cadeiras. Procurado, o BB não comentou.

