Banco do Nordeste vai vender balcão de seguros

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) está reestruturando a sua área de seguros, de olho na venda futura do seu balcão para seguradoras terceiras. O desejo da instituição não vem de hoje. No passado recente, o banco chegou a contratar, inclusive, o Brasil Plural para tocar a reviravolta na área de seguros. A ideia, na época, era transformar o BNB em um modelo mais parecido com o da BB Seguridade, holding que concentra os negócios de seguros do Banco do Brasil, que tem joint ventures com seguradoras. Atualmente, o BNB atua mais com a distribuição de produtos de terceiros, com foco em ramos do varejo como seguro de automóvel, prestamista (crédito), seguro de vida, residencial e empresarial.

DNA. Quando o BNB contratou o Brasil Plural, Pedro Guimarães, futuro presidente da Caixa Econômica Federal, era diretor do banco de investimento. Especialista em reestruturação de empresas e privatizações, foi ele também quem assessorou o BB na estruturação da BB Seguridade. Procurado, o Banco do Nordeste informou que não tem nenhuma tratativa relacionada ao assunto. O Brasil Plural não retornou.

