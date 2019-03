Banco Inter atrai mais de 10% dos pedidos de portabilidade de salário

Em meio ao esforço de crescer nas contas digitais, o Banco Inter conseguiu atrair 11,4% do total de pedidos de portabilidade de salário no sistema bancário desde que o Banco Central aprovou o atual mecanismo, em julho de 2018. Com essa regra, o trabalhador pode receber os pagamentos em qualquer banco, independentemente da instituição financeira escolhida pelo empregador. Até fevereiro, o banco Inter registrou 80,5 mil solicitações para essa operação e, no mesmo período, o conjunto de todo o sistema financeiro somou 708 mil pedidos. O banco mineiro não informou quanto os novos clientes devem gerar em receitas ou afetar as estatísticas operacionais. Até dezembro, o banco havia superado a marca de 1,45 milhão de contas digitais.

