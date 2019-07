Banco Inter contrata sindicato para follow on

O Banco Inter já contratou o sindicato de bancos para sua oferta subsequente de ações (follow on). Fazem parte do grupo JPMorgan, BTG Pactual, Bradesco BBI, Goldman Sachs e Santander. A oferta, que deve movimentar valor próximo de R$ 1 bilhão, está programada para acontecer ainda este mês. Procurado, o Banco Inter não comentou.

LEIA TAMBÉM > Banco Inter anuncia plano de reorganização de estrutura acionária e convoca assembleia

Quente. O mês de julho promete ser bastante movimentado com as ofertas de ações. A expectativa é de que as operações previstas movimentem até R$ 25 bilhões. A maior oferta será a da BR Distribuidora, que deve girar mais de R$9 bilhões, e marcar a maior oferta de ações no Brasil em quatro anos. Além do banco Inter, estão ainda na fila, por exemplo, Light, Alupar e Banco do Brasil, sendo as duas últimas ofertas para a venda das ações detidas pela Caixa Econômica Federal. /COM CIRCE BONATELLI