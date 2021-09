Banco Inter lança nova linha de crédito para obras em loteamentos

Empreendimento da Urba na cidade de Ribeirão Preto (SP). Crédito da foto: Divulgação da empresa

O banco Inter está lançando uma linha de crédito para a construção de casas em condomínios fechados. Trata-se de um tipo de produto financeiro pouco difundido no mercado. No caso do Inter, a oferta dos empréstimos poderá ser direcionada aos clientes da Urba, empresa de loteamentos da família Menin, fundadora do banco.

Como funciona. A linha de crédito para construção do Inter terá taxas de juros de 9% ao ano e prazo de pagamento em até 360 meses. A parcela não pode ser mais do que 30% da renda do consumidor, e o terreno já deve estar quitado, pois será cedido ao banco como garantia pelo empréstimo.

Ambiciosos. A família Menin pretende explorar ainda mais as modalidades de financiamentos para o setor imobiliário. Numa segunda versão, esta linha para construção também deverá atender clientes de loteamentos abertos. Futuramente, o banco cogita lançar uma linha específica para aquisição dos terrenos – demanda antiga das empresas de loteamentos, mas que nunca decolou entre os bancos.

Competição. Nos últimos anos, o Inter foi agressivo na oferta de portabilidade do crédito imobiliário. Conseguiu atrair clientes de bancos concorrentes sem cobrar taxa de avaliação de imóvel e despesas cartorárias pela transferência da dívida.

