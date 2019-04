Banco Inter promete devolução de metade de taxas ao investidor de fundos

Seguindo a estratégia dos concorrentes, a Plataforma Aberta Inter (PAI), do banco Inter, está prometendo devolver aos investidores uma parte do valor que em outras instituições seriam destinados a remunerar as corretoras e agentes autônomos. A “devolução” valerá para investidores que aplicarem em fundos de ações e multimercado, que não são o carro-chefe da plataforma, que tem a maior parte dos R$ 7 bilhões sob sua administração focados na renda fixa. Pelos cálculos do banco, o cliente economizará entre 15% e 20% do custo das taxas de administração e performance.

Na ponta do lápis. Para ser mais atraente, o Inter afirma que irá colocar na conta do seu cliente o valor “economizado”. Para saber no detalhe se o montante corresponde ao porcentual prometido, o investidor tem de solicitar a informação ao próprio banco. Isso porque, por acordo de confidencialidade com as gestoras dos fundos, o Inter não pode revelar publicamente as taxas.

Quase isso. A plataforma Pi do Santander foi a primeira a lançar o modelo de shopping de investimento sem agentes autônomos e, por isso, promessa de melhor rendimento. No entanto, a economia que o cliente tem com taxas e tarifas é devolvida em pontos, que podem ser reinvestidos ou transformados em dinheiro.

