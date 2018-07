Banco Inter seguirá com IPO em abril e já conta com dois âncoras

Coluna do Broadcast

O Banco Inter está pronto para seguir com os planos de realizar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) ainda neste mês. Durante conversas informais com investidores, chamadas no jargão de mercado de “pilot fishing”, dois investidores demonstraram interesse em ancorar a operação.

Quem leva?. Para a mesma janela em que o Banco Inter vai tentar listar suas ações na bolsa brasileira, são esperadas ainda as operadoras de planos de saúde Hapvida e Notredame Intermédica, que já estão tocando reuniões com investidores. Procurado, o banco Inter não comentou.

Siga a @colunadobroad no Twitter