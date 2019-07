Banco Inter tem demanda para emplacar oferta

Coluna do Broadcast

Na oferta subsequente de ações do Banco Inter, a demanda pelos papéis já chegou ao volume total oferecido. O banco digital, da família Menin, conclui a operação na próxima segunda-feira, dia 29, após uma semana bastante concorrida, com as ofertas de BR Distribuidora, HapVida e Movida. A instituição financeira vai ao mercado após uma forte valorização da ação: apenas em julho, o papel saltou mais de 37%.

