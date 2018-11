Banco Inter vai abrir plataforma para fintechs em 2019

O Inter, que ingressou na bolsa em maio com uma proposta de banco digital, vai abrir sua plataforma para fintechs, no modelo de open banking, no ano que vem. O primeiro serviço que estará disponível será o de boletos – ou seja, fintechs poderão usar a estrutura do Inter para emissão e administração desses títulos de cobrança. A expectativa do Inter é ter cinco produtos diferentes oferecidos já no primeiro semestre.

Onda. O Inter não é o único a ingressar nessa nova vertente de negócios, por meio da qual empresas podem oferecer serviços financeiros a seus clientes utilizando a estrutura operacional de um banco. O BS2, ex-Bonsucesso, trabalha nesse momento especialmente junto a varejistas para oferecer seus serviços.