Banco Máxima muda nome para Ideal

Os acionistas do Banco Máxima bateram o martelo e resolveram mudar o nome da instituição para Banco Ideal. Com a mudança, vem a intenção de crescer em segmentos como o crédito consignado (com desconto em folha de pagamento) e seguros e reduzir o foco no mercado imobiliário, que tinha desde 2010. Para crescer em seguros, o Máxima comprou a seguradora do mineiro Rural. Procurado, o banco não comenta. (Altamiro Silva Júnior)

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+