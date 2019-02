Banco Modal mira dez transações no setor de saúde neste ano

O Banco Modal quer aproveitar a experiência acumulada no setor de saúde para crescer na área de assessoria a negócios de fusão e aquisição no segmento. Com quatro mandatos em mãos, sendo dois envolvendo investimentos em hospitais, mira ao menos dez transações neste ano. Os nichos alvo do banco são laboratórios, clínicas e planos de saúde, que passam por uma nova onda de consolidação no Brasil. Um dos negócios já fechados foi a compra do portfólio de cerca de 90 medicamentos do laboratório Stein, da Costa Rica, pela Eurofarma. O Modal foi o assessor exclusivo da farmacêutica brasileira.

