Banco Mundial pode emprestar US$ 355 mi para termelétrica no Porto de Açu

A International Finance Corporation (IFC), braço financeiro do Banco Mundial, deve emprestar até US$ 355,6 milhões para um projeto de energia no Porto de Açu, que pertence à Prumo Logística e é localizado em São João da Barra (RJ). O investimento total dos projetos na região soma US$ 1,2 bilhão e prevê a construção de uma termelétrica a gás que deve gerar 1,298 mil megawatts (MW), além de outras obras.

Sociedade

A IFC, além do empréstimo, vai também virar sócia do projeto, por meio de um aporte em ações de até US$ 38 milhões. Já o empréstimo de até US$ 355,6 milhões é dividido em duas partes, um crédito de US$ 250 milhões e outro sindicalizado de US$ 105,6 milhões, que prevê a participação de bancos internacionais e será destinado especificamente para a construção da primeira usina, a UTE GNA I.

