Banco Neon chama Juarez da Tekpix para fazer campanha sobre Pix

Enquanto o Santander trouxe de volta aos holofotes a atriz Ana Paula Arósio para protagonizar a campanha publicitária para atrair clientes ao Pix, a fintech Neon Pagamentos chamou Juarez Pontes, conhecido como Juarez da TekPix, para fazer propaganda do sistema de pagamento instantâneo do Banco Central (BC). Durante mais de dez anos, ele anunciou as câmeras multifuncionais da marca TekPix e ficou conhecido por seus bordões, como “vamos falar de coisa boa?”, que viraram memes. Voltado ao público das classes C e D e com 9,5 milhões clientes, o Neon fará uma campanha educacional na internet.

Briga de foice. A concorrência dos bancos para cadastrarem clientes é grande, uma vez que existe um limite de chaves a serem enviadas ao BC por CPF. Os cadastros começaram no início de outubro e em poucos dias já causaram confusão, com a divulgação da lista das instituições com o maior número de cadastros, com Nubank, PagSeguro e MercadoPago no topo. Reclamações de cadastros não autorizados por clientes se seguiram e o BC, na semana passada, pediu a todas as instituições que detalhassem os cadastros.

