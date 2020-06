Banco Original, da J&F, reforça time com ex-executivos do BB

Os executivos Marcos Coltri e Simão Kovalski, ambos com passagem pelo Banco do Brasil, já têm um novo destino. Após cumprirem quarentena, começaram a tocar diretorias no Banco Original, da holding J&F. Coltri e Kovalski deixaram o BB em dezembro do ano passado e iniciaram na nova casa neste mês. A chegada deles engorda a lista de ‘ex-BBs’ na instituição. Além do CEO, Alexandre Abreu, o diretor de tecnologia, Raul Moreira, também passou pelo banco público.

Portfólio. Coltri será diretor de empréstimos e seguros no Original. Já Kovalski tocará a diretoria de meios de pagamento. O trabalho de ambos será ainda integrado com a PicPay, carteira digital da J&F.

Não para aí. Outro recém-chegado na instituição financeira da J&F é o ex-Crefisa Marcelo Rosas Betine. O executivo, com passagem também pelo Banco Votorantim, atual BV, será o responsável pela superintendência de contabilidade e fiscal do Original. Com 3,5 milhões de clientes, o banco tem buscado se posicionar junto às pessoas físicas com uma oferta totalmente digital e ainda um parceiro para fintechs. Procurado, o Original confirmou as contratações.

A nota acima foi publicada originalmente no Broadcast, em 25/06/2020, às 16:52:32