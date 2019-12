Banco Original e Getnet se unem em torno dos microempreendedores

O Banco Original, da holding J&F, resolveu ampliar suas parcerias no setor de maquininhas. Até então fechado com a Cielo, de Bradesco e Banco do Brasil, a instituição se aliou à Getnet, do Santander Brasil. Na mira, estão os microempreendedores, que têm sido disputados quase que a tapas no setor financeiro depois de serem ignorados por muitos e muitos anos.

Juntinhos. Além de uma oferta de produtos financeiros e maquininhas sob medida para microempreendedores, Original e Getnet também farão projetos customizados, por meio de desenvolvimento de tecnologia. A ideia é integrar o Original Lab, em São Paulo, com o Lab Getnet – laboratório de inovação da Getnet localizado em Porto Alegre (RS).

Cada um no seu quadrado. É justamente o cenário de concorrência mais acirrada que tem impulsionado a multiplicação de novas parcerias no setor financeiro. A Getnet, por exemplo, recentemente se uniu ao banco Pine.

