Banco Original fecha com OLX em maquininhas

O Banco Original, da J&F, se aliou ao site de classificados OLX para explorar maquininhas de cartão em uma extensão de parceria que já possui com a Cielo. O foco são os microempreendedores. Para atraí-los, as empresas darão o equipamento aos usuários do site. O pagamento será feito em dois dias tanto em transações com débito quanto em crédito.

De olho lá. A parceria do Original com a OLX forma uma concorrência direta para o argentino Mercado Livre, que oferece serviços financeiros via o Mercado Pago.