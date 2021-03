Banco Original vê crédito para pequenas e médias empresas crescer 196% em 12 meses

O Banco Original viu crescer em 61%, nos 12 meses encerrados em março, a base de clientes nas contas digitais de pequenos e médios empreendedores, com faturamento de até R$ 50 milhões. É o grupo que mais tem sido atingido pela pandemia, em meio às restrições de circulação de pessoas e à baixa oferta de crédito para seus negócios.

A carteira de crédito contratada pela categoria no período aumentou 196%, sendo que 10% foram fruto do convênio do banco com a linha de crédito do Sebrae com aval do FAMP (Fundo de Aval a Micro e Pequena Empresa), que oferece garantias complementares ao crédito.

