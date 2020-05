Banco Pan assume liderança em financiamento de motos na crise

O Banco Pan assumiu a liderança no mercado no financiamento de motos novas no mês passado em meio à pandemia, ultrapassando pela primeira vez o Banco Honda no ranking. O Pan ocupou uma fatia de 27,1% dos financiamento nesse mercado, contra 21,7% do segundo colocado. Em março, a fatia do Pan no financiamento de veículos era de 21,5%.

Realidade. O feito não quer dizer, no entanto, que o volume de financiamento de motos do Pan tenha aumentado, ou que o mercado de motos esteja aquecido à despeito da crise. Na verdade, a média de financiamentos de motos novas por dia útil encolheu 39% em abril, frente a março. Foram de 1.842 motos para 1.122 motos, segundo dados da Cetip.

Acelerado. O Pan, entretanto, tem tido sucesso na estratégia de financiamentos digitais, com as formalizações dos processos feitas via celular. No ano passado, esse processo começou a ser utilizado no financiamento de veículos e, com a crise, o banco acelerou sua implementação no segmento de motos.