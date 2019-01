Banco Pan atualiza dress code e promove ‘bermuday’

O banco atualizou o seu “dress code” e passou a permitir o uso de bermuda. Para celebrar, promoveu o “bermuday”. O presidente do banco, Luiz Francisco Monteiro de Barros, que está há um ano no cargo, também aderiu. O Pan não é o único. Itaú Unibanco e Banco do Brasil já liberaram bermuda na vestimenta do dia a dia dependendo da situação. Vale o bom senso.

