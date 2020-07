Banco Pan e Mibills, startup de finanças pessoais, fecham acordo

O Banco Pan e a startup de gestão de finanças pessoais Mobills fecharam acordo para oferta de produtos da instituição financeira no app da novata, que já tem sete milhões de downloads computados. Com isso, a expectativa do Pan é expandir o número de contas digitais nas classes C,D e E, onde tem concentrado sua estratégia de atuação. A parceria entre as duas empresas faz parte da aproximação do Pan e do boostLAB, programa do BTG Pactual que, ao lado da Caixa, controla o banco. Outra estratégia da parceria é desenvolver soluções com foco na educação financeira para essas classes.