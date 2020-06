Banco Pan lança linha de crédito para lojas de carros

Com quase 40% de sua carteira de crédito em financiamentos de veículos, o Banco Pan lançou uma linha totalmente online de crédito para apoiar lojistas. O público são os varejistas de pequeno e médio porte. Para dar segurança ao banco e baratear a operação ao quem pega o empréstimo, o crédito tem como garantia todo o estoque de veículos da loja. O Pan estima que mais de 10 mil lojistas acessem o crédito este ano.

Transações online responderam por 90% do crédito concedido em maio

A carteira de veículos do Pan somava R$ 9,3 bilhões ao fim do primeiro trimestre, equivalente a 37% do total de crédito concedido no período. A crise trazida pelo covid-19 impactou as contratações no mês de março, mas o banco usou ferramentas de tecnologia para manter-se atuante. Até maio, a plataforma que faz empréstimos e fecha as vendas de carros de maneira digital superou R$ 1,7 bilhão. No mês, representou 90% do crédito concedido nesse segmento.

