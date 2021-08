Banco Pan lança plataforma de saúde com Pague Menos

O Banco Pan está ingressando na área de prestação de serviço de saúde, aproveitando sua entrada nas classes C,D e E, que são carentes em acesso aos planos de saúde. Para isso, o Pan, que recentemente passou a ser 100% do BTG Pactual, fechou parceria com a rede de farmácias Pague Menos e com a healtech Avus.

Os serviços oferecidos vão de telemedicina a desconto em exames e medicamentos, por R$10,00 ao mês. Consultas presenciais custam a partir de R$ 19,90.

Ao criar o serviço, o Pan fomenta a capacidade de agregar novos clientes ao banco e sua operação digital. A rede de farmácias Pague Menos está em 26 estados brasileiros e tem 1,1 mil lojas.