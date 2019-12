Banco Pan prevê R$ 7,6 bi em crédito para veículo por canal digital

Por Cynthia Decloedt

O Banco Pan prevê formalizar mais de R$ 7,6 bilhões em créditos para o financiamento de veículos por canais digitais no ano que vem, apostando no sucesso dos investimentos que tem feito para acompanhar as transformações da indústria bancária. Esse montante, corresponde a perto de 86% das novas contratações nessa linha de crédito. O processo de formalização digital das operações foi iniciado no fim de outubro. De lá para cá, a instituição fez R$ 107 milhões de financiamentos pelo canal, envolvendo 5 mil clientes.

Olho no gato. O Pan tem investido nos últimos anos na transformação digital, para agilizar seus serviços e ganhar escala nas três principais linhas de crédito. Além de veículos, a estratégia envolve também o crédito consignado e o cartão consignado. O público eleito pela instituição são as classes C,D e E. No começo de 2020, o Banco Pan deve lançar o banco digital, que servirá para aumentar o tempo de utilização dos serviços do banco e melhorar a assertividade na oferta de crédito, área na qual a instituição quer efetivamente crescer.

