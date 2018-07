Banco Votorantim e BB aumentam sinergias por meio da Livelo

A Livelo, programa de fidelidade de Bradesco e Banco do Brasil, vai passar a ser uma opção aos clientes da financeira do Banco Votorantim, a BV Financeira. Os detentores do cartão BV poderão trocar os pontos do BV Merece por Livelo. Os valores serão equivalentes: ou seja, de um para um. A parceria marca uma nova fase para o programa de fidelidade Livelo. Isso porque a BV Financeira é a primeira instituição que vai passar a oferecer a transferência de pontos acumulados em cartões de crédito para a Livelo.

