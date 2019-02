Banco Votorantim pode ser avaliado entre R$ 10 bi e R$ 13 bi em IPO

O banco Votorantim pode ser avaliado entre R$ 10 bilhões e R$ 13 bilhões em uma eventual oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), segundo cálculos de Carlos Daltozo, diretor de renda variável da Eleven Financial, casa independente de análise financeira. A cifra considera os múltiplos do Banco do Brasil, que é sócio do banco ao lado da família Ermírio de Moraes. A perspectiva de oferta das ações do Votorantim foi antecipada por esta coluna.