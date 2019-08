Bancos analisam venda de ações do Burger King

O Itaú BBA e o Bank of America Merrill Lynch sondaram na última quinta-feira, 8, investidores sobre eventual interesse nas ações do Burger King em um block trade, que é a venda de um bloco de ações em leilão na bolsa. A venda seria conduzida para a saída do fundo de private equity Vinci Partners, que vem reduzindo sua participação desde dezembro de 2017, quando levou a empresa à bolsa em uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Posteriormente, em março deste ano, realizou ainda oferta subsequente (follow-on), com o mesmo objetivo. O problema é que a consulta ao mercado ocorreu no mesmo dia da divulgação do balanço da empresa, que mostrou prejuízo no segundo trimestre do ano de R$ 600 mil.

Nó

Os bancos estavam oferecendo a ação do Burger King a um valor abaixo do valor do follow-on em março, que foi fechado à época em R$ 21,41. Na Vinci Partners, contudo, a mensagem é de que não há pressa para a venda. Na sexta, 9, a ação da companhia caiu 4,60%, cotada a R$ 20,51. Procurado, o Burger King não comentou.