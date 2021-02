Bancos correm para sair na frente e mostrar a clientes mudanças no câmbio

Nem bem a Câmara dos Deputados tinha aprovado a proposta da nova lei cambial e os bancos já estavam em contato com clientes para explicar as mudanças no marco regulatório, que tornarão as regras para operações mais simples para as empresas. A lei foi aprovada na quarta-feira da semana passada e, rápido no gatilho, o Bank of America convocou o diretor de regulação do Banco Central, Otavio Damaso, para uma palestra que reuniu mais de 500 clientes no dia seguinte.

Nova regra adota parâmetros da OCDE

O emaranhado de regras que envolve as operações de câmbio tem dificultado a competitividade das empresas. Com o novo marco, que adota os mesmos parâmetros da Cooperação e Desenvolvimento Econômico e Social (OCDE), a expectativa é de aumento.

A média do volume anual de comércio exterior de cada um de seus 37 países membros da OCDE representou 30% do PIB dos respectivos países, enquanto no Brasil esse número não passou de 15%. A mudança também abre caminho para avanços na conversibilidade do real, com perspectiva de maior utilização da moeda no exterior.

