Bancos credores da Ativos, da Odebrecht, voltam a se reunir amanhã

Os bancos credores da Atvos, braço sucroenergético da Odebrecht, irão se reunir novamente nesta terça-feira, 11, para discutir garantias prestadas pelo grupo para empréstimos direcionados à Atvos. Um rito para execução dessas garantias já foi iniciado na semana passada, mas, por enquanto, trata-se de um movimento sem efeito prático. A Caixa liderou a iniciativa, sinalizando que executaria as garantias que tem junto à holding se não tiver direito, assim como outros bancos credores, às ações da Braskem.

Lista

Da dívida total da Atvos de R$ 12 bilhões apresentada à Justiça, o BNDES e o Banco do Brasil têm juntos R$ 7,95 bilhões. A Caixa aparece com R$ 500 milhões e o Votorantim, R$ 80 milhões. O Bradesco é citado com cerca de R$ 250 milhões e o Itaú Unibanco, com R$ 106 milhões. Procurados, Atvos e Caixa não comentaram.