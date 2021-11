Bancos de fomento se unem pela Amazônia, e BID deve levantar US$ 1 bi

Penalizada com a paralisação de programas de fomento sustentável durante a gestão Bolsonaro, a Amazônia pode voltar a receber muitas ‘verdinhas’, após a COP26. O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aproveitará a conferência sobre o clima, que acontece em Glasgow, na Escócia, para angariar recursos para a região. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), Sergio Gusmão Suchodolski, o BID já tem um fundo estruturado com US$ 300 milhões, mas deve conseguir elevar esse saldo a mais de US$ 1 bilhão.

O fundo vai ser a ponta de lança da Aliança para o Financiamento da Amazônia, iniciativa criada pela ABDE, que reúne 31 instituições de fomento, com BID e Iclei, rede global que congrega governos locais e regionais. A Aliança será lançada na quarta-feira, no espaço Brazil Climate Action Hub, instalado na conferência.

