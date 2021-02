Bancos de montadoras esperam alta de 12,5% nos financiamentos em 2021

Após o tombo sofrido em 2020, o mercado de financiamento de veículos deve voltar a crescer em 2021. É o que esperam os bancos das montadoras, que representam mais da metade do volume financiado no País. A expectativa é de expansão de 12,5% para as concessões da modalidade, segundo projeção feita pela Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef).

Retrovisor. Em 2020, marcado pela pandemia e pelo isolamento social, houve recuo de 3,4%, para R$ 156,7 bilhões no financiamento de veículos. Além da crise econômica gerada pelo vírus, que elevou o desemprego, pesaram contra o setor o fechamento das concessionárias nos primeiros meses de quarentena e os problemas de falta de peças que as montadoras enfrentaram, resultando em estoques insuficientes para atender à demanda.

Ficou para depois. Na avaliação do presidente da Anef, Paulo Noman, a recuperação deve ser impulsionada por uma demanda reprimida de consumidores que deixaram de comprar em 2020 e adiaram a aquisição para 2021. Além disso, afirma, os volumes devem crescer porque os clientes têm dado entradas menores e estão fechando contratos por prazos mais longos.

Sinais. O final do ano passado já mostrou números mais positivos. No último trimestre, os recursos liberados para financiar veículos atingiram níveis pré-pandemia, destaca Noman. Ele pondera, contudo, que é preciso ter cautela e observar a dinâmica para os próximos meses da indústria, que ainda pode passar por problemas de estoques.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 25/02/2021

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter