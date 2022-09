Bancos esperam até 10 ofertas em Bolsa a partir de novembro

Entre 8 e 10 empresas já listadas em Bolsa se preparam para lançar ofertas subsequentes de ações (follow ons) na B3 ainda este ano. A estimativa é de executivos à frente de dois grandes bancos que assessoram empresas nesse processo. O diretor do banco de investimento do Itaú BBA, Roderick Greenlees, por exemplo, estima que 25 follow ons serão realizados no Brasil este ano. Até agora, foram 17. Para 2023, a previsão é de até 40 operações, incluindo IPOs (ofertas iniciais de ações, do inglês) e follow ons.

Os executivos ouvidos pela Coluna afirmam que mercado tem se mostrado mais confiante, especialmente com a melhora no PIB e a expectativa de que a alta de juro promovida pelo Banco Central comece a ter efeito na inflação no ano que vem.

A janela para essas ofertas se abre a partir de novembro, após a temporada de balanços do terceiro trimestre e das eleições presidenciais.

Oferta do Iguatemi teve forte demanda

Nesta última semana, duas ofertas foram lançadas, com interesse dos investidores por novas ações. A oferta do Iguatemi, por exemplo, teve tanta demanda que 48% do lote adicional foi vendido. No total, a oferta da empresa de shopping centers movimentou R$ 720 milhões. Outra oferta desta semana foi da Vamos, de R$ 641 milhões.

