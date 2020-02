Bancos se unem para apoiar projetos de investimentos sustentáveis

Um grupo formado por 60 instituições financeiras e empresas está em busca de soluções financeiras inovadoras com foco em sustentabilidade. A intenção do Global Innovation Lab for Climate Finance, conhecido como Lab, é garantir dinheiro e conhecimento suficientes para tirar do papel projetos de investimento sustentáveis.

Suporte. Entre os apoiadores estão grandes bancos – como Santander, Bank of America Merrill Lynch, BNDES, Caixa e Banco do Brasil. Em seis anos, o Lab lançou 41 instrumentos financeiros sustentáveis no mundo, que mobilizaram em conjunto US$ 2,07 bilhões para mitigação e adaptação climáticas. As oito ideias escolhidas deste ano serão conhecidas em março e duas delas serão do Brasil.

Notícia publicada no Broadcast no dia 12/02/2020, às 11:58:51

