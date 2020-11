Bancos sondam BNDES sobre venda de fatia na Klabin

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deve começar a preparar a venda de sua fatia na Klabin após encerrar a saga que marcará o fim do pagamento de royalties para o uso da marca à família de mesmo nome. O ponto final para essa pendência já tem data: quinta-feira, dia 26, quando ocorrerá a assembleia de acionistas. Após acordo que ocorreu depois de intensas negociações, o banco votará a favor da operação.

Caminhos. Com o dia D se aproximando, alguns bancos de investimento voltaram a falar com o BNDES sobre a venda dessa fatia de 7,5% do capital, ou cerca de R$ 2 bilhões em ações. A mensagem da instituição financeira tem sido que, se houver demanda firme para se fazer um block trade, que é o leilão em bolsa de valores, o negócio será feito.

Nesse momento. O BNDES não está em processo de seleção de um banco para tocar a operação. Foi assim, por exemplo, na semana passada, quando vendeu mais uma fatia de Vale. Não estava no cronograma a venda naquele momento, mas um block trade provocado por um comprador com bastante apetite levou a instituição financeira a se desfazer de mais R$ 2,5 bilhões de ações da mineradora. Ao longo do último ano, o BNDES já enxugou em cerca de R$ 45 bilhões sua carteira de renda variável.

Se não agora, depois. Se não houver demanda para um block trade de Klabin nesse ano está nos planos aguardar 2021 e fazer uma oferta subsequente (follow on), assim como aconteceu com a Suzano. O momento para a venda é oportuno: a ação da fabricante de papéis para embalagens sobe no acumulado do ano mais de 30% na Bolsa. Procurado, o BNDES não comentou.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 23/11/2020 às 14:58

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/

Contato: colunabroadcast@estadao.com