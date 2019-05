A bandeira de cartões Elo, de Bradesco, Banco do Brasil e Caixa, fechou com três novos parceiros, entrando, desta vez, no mar das fintechs – startups do mercado financeiro. São elas: Bank10, Celer Pay e a Ewally. Com os novos nomes, já soma 13 emissores.

