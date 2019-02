Bandeira Elo, de Bradesco, BB e Caixa, fecha com Original

A bandeira de cartões Elo atraiu um novo emissor: o banco Original, da holding J&F. Após fechar com o Banco do Estado de Sergipe (Banese), esse é o segundo novo parceiro neste ano. É primeiro banco com “pegada digital” da bandeira lançada em 2011 e que já emitiu 120 milhões de cartões. Já são seis emissores no total: os sócios Banco do Brasil, Bradesco e Caixa, e também a Pernambucanas, o Banese e agora o Original.

