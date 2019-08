Bandeira Elo se alia à fintech Taki em busca de débitos veiculares

Coluna do Broadcast

A bandeira de cartões Elo fechou um acordo com a fintech Taki, de olho nos pagamentos de débitos veiculares como IPVA e licenciamentos de veículos. O foco da parceria é atrair os donos de veículos com placas do Estado de São Paulo.

Casamento de interesses

A aproximação da Elo, de Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, junto à Taki não é em vão. A fintech foi a primeira a se credenciar junto ao Governo do Estado de São Paulo para capturar pagamentos relacionado a veículos, dispensando órgãos intermediadores, como o Detran e o Ciretran, por exemplo. Já a Taki ganha um empurrão ao ter a terceira maior bandeira de cartões do mercado brasileiro ao seu lado.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter