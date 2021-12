Bank of America vai disputar espaço no mercado local de títulos de dívida

O Bank of America (BofA) vai disputar espaço com outros bancos de investimento no mercado de renda fixa local, assessorando empresas nas emissões de títulos de dívida, como debêntures. Tradicionalmente, o BofA marca presença em lançamentos de títulos de dívida (bonds) de empresas brasileiras no exterior. No mercado de ações, assessora ofertas tanto no Brasil como no exterior.

Agora o bancão americano quer se posicionar como opção no mercado de dívida local, onde praticamente nenhum banco estrangeiro atua, com exceção do UBS-BB. A iniciativa faz parte da estratégia de oferecer um balcão do tipo one stop shop para os clientes locais, segundo o responsável pelo mercado de capitais de dívida do BofA no Brasil, Caio de Luca.

Nova estratégia já foi inaugurada

A primeira operação assessorada pelo BofA foi uma captação de R$ 400 milhões em debêntures com prazo de quatro anos para a AleSat Combustíveis, adquirida pelo grupo suíço Glencore em 2018. As debêntures ficaram na carteira do banco, que vai distribuir a investidores institucionais. Segundo Caio de Luca, a proposta é erguer uma estrutura capaz de atender os clientes em todas as frentes, utilizar o balanço local, mais robusto no BofA que em muitos dos estrangeiros radicados aqui, além de expandir as capacidades da instituição em mercados de capitais.

Estratégia vem maturando aos poucos

O BofA vem elaborando tal estratégia há algum tempo. Em 2020, por conta da covid-19, priorizou outras frentes de negócios. O banco tem em sua carteira comercial um número relevante de grandes empresas e, em sua maioria, multinacionais. A meta de se transformar em uma plataforma completa de serviços para essas empresas encontra respaldo em um ambiente de grande competitividade, como o que o vigora atualmente no segmento bancário. O mercado de renda fixa local, por sua vez, se tornou uma fonte de recursos importante para as empresas. As emissões de debêntures bateram recorde este ano, se aproximando dos R$ 180 bilhões colocados no mercado.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 23/11/2021 às 14h54

