Banrisul abre linha de R$ 30 milhões para financiar startups

O Banrisul abriu cinco linhas de crédito para financiar startups e empresas inovadoras por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Serão R$ 30 milhões destinados a essas empresas na modalidade Inovacred.

A meta do Banrisul é ter até 150 empresas com faturamento anual igual ou inferior a R$ 90 milhões nessa carteira. As interessadas têm até 30 de julho para apresentar seus projetos e os selecionados serão conhecidos no final de agosto.