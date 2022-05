Banrisul inaugura novo data center para marcar terreno no digital

Dono de uma clientela que corresponde a 40% da população do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul não quer perder espaço em casa para a concorrência. Com um investimento de R$ 80 milhões num novo data center, pretende ampliar a capacidade de suportar a entrada de clientes no banco digital e expandir a oferta de produtos e funcionalidades. O local será inaugurado amanhã (17).

Dos 4 milhões de clientes do Banrisul, 1,3 milhão têm conta digital, que realizam 80% das transações por essa via. “Estamos crescendo a base digital”, afirma o presidente do Banrisul, Claudio Coutinho.

Clientes de neobancos também estão na base da instituição gaúcha

Tradicional no Estado, o Banrisul começa a “herdar” novas gerações e percebe que os clientes dos neobancos também estão em sua base. Nos últimos dois anos, até o fim de 2021, o número de clientes com até 20 anos mais que dobrou, para 271 mil. “Estimo que grande parte dos clientes de bancos digitais sejam nossos clientes também”, diz Coutinho.

Embora esteja investindo pesado no banco digital, o Banrisul não pensa em redução de sua rede de 500 agências. Avalia ser uma importante força de venda e educação de seus clientes para migrarem ao digital. Os fechamentos que acontecem são pontuais e estratégicos, para otimizar e melhor rentabilizar os espaços, segundo a empresa.

