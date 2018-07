Bares e Restaurantes faturam 68% a mais em jogo de Brasil X Bélgica

O faturamento dos bares e restaurantes brasileiros cresceu 68% na sexta-feira, dia 6, quando o Brasil se despediu da Copa do Mundo no jogo contra a Bélgica, em relação ao mesmo dia da semana anterior. Em Recife, o aumento foi de 101%, o maior segundo o levantamento feito pela Rede, empresa de meios de pagamento eletrônicos do Itaú Unibanco. Na outra ponta está Porto Alegre, onde o faturamento dos bares e restaurantes subiu 25%.

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+ e veja todos as notícias em tempo real.

Siga a @colunadobroad no Twitter