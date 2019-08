A Bari Promotora, do grupo Barigui, especializado em securitização e crédito imobiliário, acredita que poderá dobrar no segundo semestre o volume de créditos originados do tipo “home equity”, em que o imóvel residencial é dado em garantia em um empréstimo. Nos primeiros seis meses do ano, a Bari Promotora originou R$ 40 milhões em créditos do tipo, o que já representou um aumento de mais de 50% em comparação ao mesmo intervalo de 2018.