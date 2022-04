Barzel e ELD vão investir R$ 500 milhões em galpões no rastro do e-commerce

A Barzel Properties e a ELD Land & Development fecharam parceria para a construção de centros logísticos, com investimento inicial de R$ 500 milhões. A decisão de iniciar a empreitada veio depois de baterem na porta das principais varejistas do País e mapearem seus planos de crescimento. O que se revelou nas conversas foi a demanda aquecida por novos centros de distribuição, especialmente para entregas rápidas do comércio eletrônico fora de São Paulo.

Os primeiros cinco terrenos estão em fase final de aquisição, nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre, além da Grande São Paulo, em Cajamar – principal polo logístico do Brasil. O primeiro projeto, em Minas Gerais, terá área inicial de 68 mil m², com possibilidade de expansão para até 200 mil m². As obras ficarão prontas a partir do segundo semestre de 2023, e as pré-locações estão perto de serem fechadas.

O movimento marca a expansão da Barzel no ramo de galpões. Fundada em 2015 por Nessim Sarfati (ex-Cyrela), a companhia tem R$ 4 bilhões de ativos imobiliários sob gestão, entre eles os prédios corporativos Thera Corporate e Pinheiros One (ex-sede da Odebrecht), ambos na cidade de São Paulo, e o CD01, principal centro de distribuição do GPA, no início da Rodovia Anhanguera.

Já a ELD atua no desenvolvimento imobiliário nos setores de logística e indústria. O negócio foi fundado por Clarisse Etcheverry, que já esteve à frente da Prosperitas e da GLP e tem mais de 20 anos no ramo. Os recursos para a empreitada virão de um novo fundo, com o capital de investidor estrangeiro (cujo nome não foi revelado), sócio da Barzel.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 01/04/22, às 14h45.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com