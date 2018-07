Bauducco perde recurso para anular multa de R$ 350 mil aplicada pelo Procon

A Pandurata Alimentos, detentora da marca Bauducco, perdeu novamente disputa, travada desde 2014, para anular uma multa de R$ 350 mil aplicada pelo Procon de São Paulo. O recurso contra a multa foi negado pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. Agora, a empresa pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, posteriormente, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

De mentira. Em 2010, após uma denúncia do programa Criança e Consumo, do Instituto Alana, o Procon-SP considerou que houve abusividade no direcionamento infantil da publicidade da promoção “Bichinhos dos Sonhos”. Na publicidade, os bichinhos de pelúcia interagiam e respondiam ao comando de voz de um menino.

Siga a @colunadobroad no Twitter