Coluna do Broadcast

Com o apoio da rede de agências associada ao canal mobile, o Banco do Brasil ultrapassou a marca de R$ 11 bilhões em volume financeiro de consórcios vendidos no ano passado, cifra 32% maior que a registrada em 2017, de R$ 8,6 bilhões. Em quantidade de cotas, o aumento foi ainda maior, de 40%, num total de mais de 304 mil.

