BB amplia oferta e ultrapassa R$ 6 bi em consórcios até junho

O Banco do Brasil somou mais de R$ 6 bilhões em consórcios na primeira metade do ano, cifra 18% maior que a registrada no mesmo período de 2018. A instituição, que divulga seus resultados do primeiro semestre no dia 8 de agosto, vendeu 180 mil cotas, expansão de mais de 30% no período.

Do boi ao game. Além disso, o BB ampliou seu portfólio. Passou a oferecer consórcio para material genético, rebanhos e até para compra de videogames. Também aumentou o limite para aquisição de máquinas e equipamentos de médio e grande porte, que passou de R$ 500 mil para R$ 2,2 milhões.

Contato: colunadobroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem delay, assine o Broadcast+